МОН обяви второ класиране за прием след 7-ми клас

Министерството на образованието и науката публикува второто класиране за прием в осми клас.

Ученици и родители могат да направят справка в системата на адрес infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще се проведе в периода 22-23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли.

Първото класиране за гимназиите беше публикувано преди седмица - на 14 юли, при което общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани за прием в гимназиите от осми клас в София според данните на Регионалното управление на образованието в София-град.

И тази година най-желаната гимназия е СМГ.