BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 72

МОН обяви второ класиране за прием след 7-ми клас

Вижте къде може да направите справка

21.07.2026 | 13:10 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на образованието и науката публикува второто класиране за прием в осми клас.

Ученици и родители могат да направят справка в системата на адрес infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще се проведе в периода 22-23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли.

Свързани статии

Първото класиране за гимназиите беше публикувано преди седмица - на 14 юли, при което общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани за прием в гимназиите от осми клас в София според данните на Регионалното управление на образованието в София-град.

И тази година най-желаната гимназия е СМГ. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

София МОН гимназии класиране ученици
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem