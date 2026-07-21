Пивовари: България трябва да избегне грешки при депозитната система

Между свито потребление на пазара и постоянно растящите производствени разходи балансират родните пивовари. Предприятията в бранша са притиснати от по-високите цени за енергия, суровини и труд. Предизвикателство пред тях е и депозитната система.

Депозитната система

Депозитната система за опаковки е един от ключовите въпроси, които предстои да бъдат решени у нас. Тя е част от общоевропейското законодателство и вече функционира в 17 държави от ЕС. При този модел всеки потребител трябва да може да върне използваната бутилка или кен във всяка точка на страната и да получи обратно платената депозитна такса.

Това заяви изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова в ефира на “България сутрин“. По думите ѝ въвеждането на системата ще има положителен ефект както върху околната среда, така и върху потребителите, които биха могли да намалят разходите си за такса битови отпадъци и продуктови такси.

Радомирова посочи, че до края на 2028 г. България трябва да разполага с работеща депозитна система, а през 2029 г. се очаква да бъде постигнато 90% разделно събиране на пластмасови бутилки до 3 литра и кенове чрез този механизъм.

Грешките при въвеждането

Според Радомирова е важно България да се поучи от опита на други държави и да избегне допуснати грешки. Тя даде пример с Румъния, където в системата са били включени и бутилки от вино и спиртни напитки.

“Това се оказа изключително неподходящо решение. Тези опаковки са много тежки и водят до оскъпяване на системата, преди тя да е заработила ефективно“, обясни тя пред Bulgaria ON AIR.

Като успешен пример Радомирова посочи скандинавските държави, където депозитните системи функционират от години. По думите ѝ правилата предвиждат управлението им да се осъществява съвместно от индустрията и търговците.

Гражданите ще могат да връщат опаковките си както чрез автомати, така и ръчно, като срещу това ще получават обратно депозитната сума, която се очаква да бъде около 10 евроцента.

Радомирова подчерта, че държавата има ключова роля в контрола върху процеса. Според нея са необходими ясна законова рамка, прозрачен диалог между всички участници и мащабна информационна кампания.

“Комуникационната част до голяма степен отсъства и това е нещо, което трябва да бъде преодоляно“, допълни експертът.

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