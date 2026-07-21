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2,4 години затвор за полицайката, муле на кокаин

Времето, прекарано в следствения арест, ще бъде приспаднато от наложеното наказание

21.07.2026 | 14:44 ч. Обновена: 21.07.2026 | 14:45 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Две години и четири месеца лишаване от свобода получи като наказание полицайката, признала вината си за опит за контрабанда на 2 кг кокаин на стойност 248 822 евро през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево“. 

Това съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в Хасково.

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Наказанието е определено по силата на споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимата – 34-годишната Десислава Павлова от Враца, която по време на извършване на престъплението е била полицейски служител. Споразумението е одобрено от съда.

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Случаят е от 10 февруари т.г. При митническа проверка на лекия автомобил, с който Павлова пътувала сама за Турция, в акумулатора били открити 2 кг кокаин. Тя е в следствения арест от 13 февруари по решение на Окръжния съд в Хасково.

Времето, прекарано в следствения арест, ще бъде приспаднато от наложеното наказание, което ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим, се посочва в определението на магистратите.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест..

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