Товарен локомотив се запали между Бойчиновци и Мърчево

Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево, съобщи ОД на МВР-Монтана, предава БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:02 часа. Композицията е била теглена от два локомотива – електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив.

На място е изпратен екип на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“, който е загасил огъня.

При инцидента няма пострадали хора.