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Товарен локомотив се запали между Бойчиновци и Мърчево

При инцидента няма пострадали

21.07.2026 | 14:52 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево, съобщи ОД на МВР-Монтана, предава БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:02 часа. Композицията е била теглена от два локомотива – електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив.

На място е изпратен екип на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“, който е загасил огъня. 

При инцидента няма пострадали хора.

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Тагове:

товарен локомотив дизел пожар БДЖ Бойчиновци Мърчево
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