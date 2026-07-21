Товарен локомотив се запали между Бойчиновци и Мърчево

Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево, съобщи ОД на МВР-Монтана, предава БТА.
Сигналът за инцидента е подаден в 12:02 часа. Композицията е била теглена от два локомотива – електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив.
На място е изпратен екип на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“, който е загасил огъня.
При инцидента няма пострадали хора.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.