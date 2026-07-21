Промяна на изпитите след 10 клас, включват задачи по история и философия

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-и клас през учебната 2026/2027 година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия, съобщиха от министерството.

Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения.

Тестът по български език и литература в 10-и клас ще включва 22 задачи - 18 с избираем и свободен отговор по български език и литература и 4 задачи, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути, като по този начин се изравнява с теста по математика.

За седмокласниците изпитите остават непроменени – само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Националното външно оценяване в 10-и клас ще се проведе в същите дни като за седмокласниците - 16 и 18 юни, които ще са неучебни.

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти клас. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият - на 21 май. Националното външно оценяване за четвъртокласниците е предвидено за 3 юни по български език и литература и 4 юни по математика, казаха още от министерството.