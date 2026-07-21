Шегаджия във въздуха: Пилот обяви Аржентина за шампион, после разкри истината

Пилот предизвика хаос по време на полет след финала на Световното първенство, когато обяви, че… Аржентина е спечелила турнира.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как на пътниците е съобщен резултатът от мача между Аржентина и Испания, като много от тях са носили футболните екипи на южноамериканската страна.

Във видеото пилотът казва на пътуващите: "Беше оспорван мач до самия край, включително продължения. И двата отбора дадоха всичко от себе си, но за съжаление само един отбор може да спечели финала на Световното първенство”.

След това той каза: “Искаме да поздравим нашите аржентински приятели.“

В този момент кабината избухна в овации и викове, тъй като аржентинските фенове очевидно бяха заблудени да си помислят, че са спечелили два поредни турнира.

Но феновете, някои от които облечени в екипи на Меси с номер 10 и златната емблема за победител от 2022 гoдина, притихнаха, докато пилотът добави: "Испания спечели“.

Нелепа шега

Аржентинските медии определиха постъпката на капитана като "нелепа шега“.

"По време на полет, докато Световното първенство навлизаше в решителната си фаза, испански пилот обяви фалшив резултат, който предизвика радост сред пътниците, преди той да разкрие, че Испания всъщност е шампионът", съобщава аржентинският вестник La Voz del Interior.

Друга аржентинска медия определи действията на пилота като "ужасни“ и отбеляза: "Той не само извърши ужасна постъпка, демонстрирайки съмнително чувство за хумор, но и се изложи на риск от сериозни последици на борда на самолета, след като истината най-накрая излезе наяве. Пътниците можеше да потърсят саморазправа с него или да се опитат да нахлуят в пилотската кабина. Огромен гаф".

Името на авиокомпанията и дестинацията на полета все още не са известни.

В неделя Аржентина беше на минути от четвърта титла на Световното първенство, но беше победена от гола на Феран Торес в продълженията, с който Испания за втори път в историята си стана световен шампион.

Това е втората загуба на Меси във финал на Световно първенство, след като през 2014 г. отборът му отстъпи с 0:1 пред Германия.

Испанският отбор се завърна у дома в понеделник и премина по улиците с автобус с открит покрив, за да отпразнува първия си триумф на Световно първенство след победата над Нидерландия, също постигната в продълженията, в Южна Африка преди 16 години.