Жулиен Риков с нова победа на SENSHI, запази серията си без загуба

Поредна категорична победа постигна Жулиен Риков на SENSHI и запази безупречната си серия без загуба в професионалната си кариера.

На SENSHI 32 той надделя над италианеца Даниеле Валенте след лекарско прекратяване на двубоя. В предаването “България сутрин” спортистът разказа и подробности за срещата, която е приключила бързо.

"Аркада му отворих на веждата, лекарят прецени, че не е безопасно да продължи срещата. Той искаше да продължи, лекарска забрана получи", разказа Риков и добави, че и той е искал да продължи боя и да реализира отработените в тренировките елементи. Състезателят е искал да довърши срещата с нокаут, а не с лекарска забрана.

"Преценявам кога мога да допусна съперника малко да ме поудари, да се отпусне малко, да си повярва, за да мога да си продължа моите неща. Имам над 50 аматьорски срещи, вече и 8 професионални, много опит и много тренировки", каза Риков за Bulgaria ON AIR.

Боецът отбеляза, че след всяка подготовка се чувства все по-добър и по-мотивиран.

"Във всяка подготовка променяме по нещо, за да се напаснем към играта на съперника. Техниката, бързината и кардиото най-много работят", изтъкна Риков.

По думите му победите вдигат самочувствието, но може и да ти изиграят лоши неща. "Хубаво е да вярваш в себе си, но умерено. Забравяме за старото постижение и се целим в новото, трябва да гледаме напред", посочи боецът.

"Хубаво е всеки млад човек да тренира, спортът възпитава. Да опитат - ако не им хареса, все някой спорт ще им допадне. Хубаво е да има спорт в живота на всеки", каза в заключение състезателят.

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