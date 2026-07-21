Гърция даде 6,5 млн. евро, а във филма "Одисея“ няма нито един грък

Още от древността до наши дни гърците са готови да влязат в спор за това чия е Елена от Спарта (или Елена от Троя), прочутата като най-красивата жена в света.

Излизането на новия филм "Одисея“, с режисьор Кристофър Нолан, вече предизвика огромен интерес в кината по света, но същевременно породи и полемики в родината на Омир.

В страна, където децата се запознават с Омировия епос още в седми клас, дискусиите относно неговите екранизации са чести и оживени. Доколко вярно следва Нолан историята на Омир? Защо в актьорския състав няма гръцки актьори? И защо ролята на Елена, жената, заради чието лице са потеглили хиляди кораби, се изпълнява от чернокожа актриса?

Холивудската продукция, в която Мат Деймън влиза в ролята на цар Одисей, следва сюжета на епическата поема и проследява опасното му десетгодишно пътуване към дома след Троянската война - опит да се събере отново със съпругата си Пенелопа, по време на който той се сражава с богове и чудовища, само за да открие, че дворецът му е завзет от съперници.

Филмът е заснет отчасти в Гърция, като представя някои от най-емблематичните места в страната: двореца на Нестор в Пилос, плажа Войдокилия, замъка Метони и Акрокоринт. Гърците с гордост очакват природното и културното им наследство да получи световно признание и се радват на факта, че прочутият гръцки епос остава жив и след 3000 години, пише Politico.

Продукцията получи субсидии от гръцката държава на стойност около 6,5 милиона евро (при общ бюджет от 250 милиона евро). Въз основа на схема за субсидиране, въведена през 2017 г., правителството в Атина предлага възстановяване на част от разходите за продукции, заснемани на територията на страната.

Хубавата Елена

Последва обаче изборът на мексиканско-кенийско-американската актриса Лупита Нионг'о за ролята на Елена – жената, чието отвличане от троянския принц Парис става повод за Троянската война.

Ръководителят на SpaceX Илон Мъск не закъсня с коментара си: "Крис Нолан оскверни Омир и пълзеше на колене, само за да отговори на изискванията на "уоук“ културата, нужни за спечелването на "Оскар““, написа милиардерът и собственик на Tesla в социалната мрежа X.

"Какво нищожество“, добави Мъск.

В гръцките медии се разгърнаха мащабни дебати относно този избор, като историци, режисьори и филмови критици изказаха аргументи "за“ и "против“. Поддръжниците на решението твърдят, че гръцкият епос е част от западната цивилизация и принадлежи на всички. Творческата свобода е допустима, особено когато става въпрос за митове.

Какво казват гърците?

"Така нареченото патриотично правителство на Гърция продължава да подкрепя всякакви прояви на идеологията "уоук“ (woke) и да заглушава всяка инициатива, която изтъква националната ни идентичност“, заяви в изявление лидерът на партия "Ники“ Димитрис Нациос.

"Не е работа на държавата да диктува на твореца как да интерпретира художествено дадено произведение или мит. Нима сериозно обсъждаме дали държавата трябва да цензурира Кристофър Нолан?“, каза гръцкият министър на културата Лина Мендони пред списанието за култура Lifo.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че не възразява срещу решението на правителството да финансира филма, но призна, че трудно разбира избора на Нолан. Той е на мнение, че режисьорът е прекалил и не е ясно дали го прави, за да спечели "Оскар". Изказването на Георгиадис е пред местния телевизионен канал ANT1.

Някои също така изразиха мнение, че гърците са напълно пренебрегнати при екранизацията на гръцкия епос, тъй като в актьорския състав не фигурира нито един гръцки актьор. Уебсайтът на гръцката диаспора "Greek City Times" отправи отворено писмо до актьорския състав и творческия екип на филма със следното послание: "Гърция не е просто декор от античността. Тя е жива страна. Гърците не са исторически фигури. Ние сме съвременници.“

В подкаста "War Room" на Стив Банън Енди Земенидис, изпълнителен директор на Съвета за гръцко-американско лидерство (Hellenic American Leadership Council), определи това като "пропусната възможност“ за Нолан.

"Разочароващо е да се чуе, че може би някои решения за кастинга са взети въз основа на характеристики, свързани с идентичността, за да може продукцията да отговаря на изискванията за „Оскар““, коментира Земенидис.

"Омир принадлежи на всички, но защо гърците липсват в "Одисея"-та на Нолан?“, питат се от списание Lifo.

Подобна статия публикува и вестник The Guardian: "Какво става, по дяволите? Защо в новата гръцка епопея на Кристофър Нолан изобщо няма гърци?“

Въпреки това се очаква филмът на Нолан да се превърне в световен блокбъстър, включително и в Гърция. Премиерата му се състоя в четвъртък, билетите бяха бързо разпродадени, а самата адаптация предизвика засилен интерес към оригиналната епопея в книжарниците.