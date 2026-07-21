Мълния запали пожар в Национален парк "Пирин"

Мълния е предизвикала пожар в Национален парк "Пирин". Огънят е локализиран в резервата "Баюви дупки-Джинджирица" на 1400 метра надморска височина.

Горят сухи треви и единични дървета. Мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша.

Първи до пожара са успели да се изкачат шестима служители на Националния парк начело с директора Росен Баненски. Пред БНР той каза, че към момента се полагат усилия да ограничат разпространението на огъня чрез запръстяване в периметъра му.

Очаква се в гасенето да се включат и пожарникари от Разлог, които ще се придвижат, докъдето е възможно, с мотори и водни пръскачки.

Засега не се налага помощ от въздуха с хеликоптери.