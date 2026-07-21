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Мълния запали пожар в Национален парк "Пирин"

Мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша

21.07.2026 | 14:27 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мълния е предизвикала пожар в Национален парк "Пирин". Огънят е локализиран в резервата "Баюви  дупки-Джинджирица" на 1400 метра надморска височина. 

Горят сухи треви и единични дървета. Мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша. 

Първи до пожара са успели да се изкачат шестима  служители на Националния парк начело с директора Росен Баненски. Пред БНР той каза, че към момента се полагат усилия да ограничат разпространението на огъня чрез запръстяване в периметъра му. 

Очаква се в гасенето да се включат и пожарникари от Разлог, които ще се придвижат, докъдето е възможно, с мотори и водни пръскачки.

Засега не се налага помощ от въздуха с хеликоптери.

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