Лена оглави ново НПО с гръмкото име Институт за правосъден мониторинг

Днес, на 21 юли, беше основан Институтът за правосъден мониторинг - гражданска организация, която ще следи работата на прокуратурата и съда и ще анализира публична информация за случаи с обществен интерес.

Директор на организацията е юристът и бивш депутат Лена Бориславова, а председател на борда е правозащитният адвокат и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев.

В борда влизат още доц. Георги Лозанов, Весела Чернева и Красимир Врангов.

Ще създават дигитална карта на проблемите в съдебната система

От Института посочват, че основната му цел ще бъде да насърчава гражданския контрол върху съдебната власт и да следи дали действията на магистратите са в рамките на закона и могат да бъдат проследявани и обяснявани.

Организацията планира да проучва, анализира и систематизира публични данни за спорни и порочни практики в правосъдието, след което да представя информацията на по-достъпен език.

Сред дългосрочните ѝ цели е създаването на дигитална карта на злоупотребите в прокуратурата и съда. По заявка на Института инструментът трябва да позволява проследяване на повтарящи се модели, институционални слабости и развитието на дела с висок обществен интерес.

Бориславова: Подобни практики са се превърнали в норма

"В България поръчковите дела, неслучайното разпределение, неоснователните откази от разследване, скалъпените обвинения, изфабрикувани доказателства, незаконни подслушвания и арести и пр. са се превърнали в норма, вместо да са изключения, за които се носят последици", заяви Лена Бориславова.

По думите ѝ Институтът има за цел да даде на гражданите повече информация и инструменти за проследяване на подобни случаи.

Първите резултати от работата на организацията се очаква да бъдат представени на публично събитие в края на 2026 г.одина