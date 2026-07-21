У нас все още не са идвали инспектори от "Мишлен", а само одитори

София все още не е отхвърлена като бъдеща дестинация за престижния гид "Мишлен". Това заяви в интервю за радио "Фокус" шеф Юнаков, собственик на галерия за храна и верига сладкарници в столицата.

По думите му в България все още не са пристигали инспектори на "Мишлен", а независим международен одит е извършил предварителна оценка на ресторантьорския сектор. Експертите са посетили около 23 ресторанта в София, като две трети от тях са били проверени повторно, което според него показва сериозен интерес към страната.

"Докладът отчита, че ресторантите ни се представят много добре по отношение на интериор, атмосфера, качество на храната и нейното поднасяне. Основните забележки са свързани с обслужването и недостатъчното присъствие на български вина във винените листи", посочи той.

Според шеф Юнаков проверяващите са констатирали, че сервитьорите често не представят достатъчно подробно менюто, не препоръчват подходящо вино към храната и не познават в достатъчна степен местните винени сортове.

Той подчерта, че процесът по включване на дадена държава в "Мишлен" е продължителен и не се свежда единствено до оценка на ресторантите. Организацията разглежда още инфраструктурата на града, наличието на качествени местни продукти и развитието на авторската кухня.

"Не е достатъчно навсякъде да се предлага едно и също меню. Ресторантите трябва да имат собствен почерк, да използват български продукти и да представят местни сортове вина, които могат да впечатлят гостите", каза още той.

По думите му ключова роля за цялостното преживяване има обслужването.

"Сервитьорът е посланикът на кухнята. Клиентът почти никога не вижда готвача, но общува със сервитьора. Ако той не познава продуктите и вината, ресторантът губи голяма част от своята стойност", отбеляза шеф Юнаков.

Като един от основните проблеми в сектора той посочи недостига на квалифицирани кадри и необходимостта от по-модерно професионално обучение. Според него младите хора все по-трудно избират професиите в ресторантьорството, което допълнително затруднява бизнеса.

Шеф Юнаков даде пример с ресторант в Банкок, който съчетава индийска, мексиканска и тайландска кухня, изградена около личната история на неговите собственици. По думите му именно подобни концепции превръщат посещението в запомнящо се преживяване.