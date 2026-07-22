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Забраняват за месец престоя и паркирането по ул. „Хан Аспарух“ в София

Извършва се ремонт на тротоар

22.07.2026 | 08:11 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

От 22 юли до 22 август 2026 г. включително се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Хан Аспарух“ в участъка между ул. „Цар Асен“ и ул. „Княз Борис I“, съобщиха от Столичната община.

За посочения период се закриват местата за почасово платено паркиране, както и местата в режим на паркиране „служебен абонамент“ в участъка.

Временната организация се налага във връзка с извършване на ремонтни дейности по тротоара, уточняват от Столичната община.

От началото на годината до април Столичната община е обновила над 7300 кв. м тротоарни настилки в различни квартали на София, отбелязва БТА. 

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Тагове:

престой и паркиране улица Хан Аспарух ремонт
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