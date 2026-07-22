Адска жега в Гърция, очакват до 43 градуса днес

Продължава екстремното време в Гърция с много високи температури. Властите приканват за спазване на мерки. В сряда температурите в Гърция ще достигат 43 градуса, предупреждават в извънредно съобщение от Гражданска защита, предаде БНР.

Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всеки работодател, който наруши забраната. Спира се също предоставяне на услуга доставки на храна за вкъщи. В общественият транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици.

Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари като Солун и Халкидики.

Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса.

На островите в Егейско море се очакват много високи температури придружени със силен сух вятър.

Затварят всички археологически паметници на открито в сряда.

Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони.

Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Издадена е препоръка възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения.

Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство.

Според прогнозите от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове.