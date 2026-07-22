Адска жега в Гърция, очакват до 43 градуса днес

Продължава екстремното време в Гърция с много високи температури. Властите приканват за спазване на мерки. В сряда температурите в Гърция ще достигат 43 градуса, предупреждават в извънредно съобщение от Гражданска защита, предаде БНР.
Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всеки работодател, който наруши забраната. Спира се също предоставяне на услуга доставки на храна за вкъщи. В общественият транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици.
Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари като Солун и Халкидики.
Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса.
На островите в Егейско море се очакват много високи температури придружени със силен сух вятър.
Затварят всички археологически паметници на открито в сряда.
Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони.
Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Издадена е препоръка възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения.
Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство.
Според прогнозите от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.