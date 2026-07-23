Сестрата на Наталия: Тя изглежда видимо добре, няма рани

Петя Кателиева, сестрата на Наталия, е единствената, която до момента е успяла да говори с намереното момиче. Тя сподели пред NOVA, че Наталия изглежда във видимо добро състояние, няма следи от рани, но за психическото й състояние е рано да се говори. Била е облечена с други дрехи, различни от тези, с които е тръгнала.

Двамата с пастрока й са открити с две раници. Предстои Наталия да се прибере във Варна, тя все още в Шумен, предстоят разговори с психолози. Като цяло освен това, че е отслабнала, няма други видими здравословни проблеми.

„Видимо е добре, очакваме днес повече информация да ни кажат. Задържали са ги и двамата. Наталия ми каза, че са вървели пеша от тук до мястото, където са открити. Сестра ми, като ме видя, много се зарадва, беше щастлива. Поговорихме си, но днес специалисти ще кажат повече за психическото й състояние. Щастливи сме!”, разказа Петя.

Тя благодари на всички доброволци и на полицията, че успяха да намерят Наталия след 24 дни.

11-годишната Наталия е намерена, съобщи тази нощ вътрешният министър Демерджиев в профила си във фейсбук. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов.

Момичето и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителния магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.