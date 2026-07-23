BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 21

Човек загина при катастрофа в София

251 души са загинали на пътя от началото на годината

23.07.2026 | 09:10 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Смъртният случай е регистриран в София, където са станали три тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите в столицата са пострадали още четирима души.

Свързани статии

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Ранените при пътни инциденти досега са общо 4388.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа загинал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem