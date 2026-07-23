Човек загина при катастрофа в София

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Смъртният случай е регистриран в София, където са станали три тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите в столицата са пострадали още четирима души.

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Ранените при пътни инциденти досега са общо 4388.