Човек загина при катастрофа в София

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.
Смъртният случай е регистриран в София, където са станали три тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите в столицата са пострадали още четирима души.
От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Ранените при пътни инциденти досега са общо 4388.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.