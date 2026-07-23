Похитителят на Наталия се криел в нивите, хванали го при опит да обере магазин

Мъжът, отвлякъл 11-годишната Наталия от Варна - Асен Симеонов, е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект, съобщи на брифинг в село Овчарово старши комисар Георги Гендов, директор на ОД на МВР Шумен.

Издирваната 11-годишна Наталия Асенова беше открита тази нощ при операция в шуменското село Овчарово.

Конкретните действия започнаха, непосредствено след като същият беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия, бяха проведени бяха срещи с местната власт, бяха разпечатани брошури, обясни комисар Гендов. Той каза още, че мъжът е известен на органите на МВР от 2016 г. На наша територия са извършени 13 деяния. Има два случая, в които продължително се е укривал и сме го търсили седмици наред, каза директорът на ОД на МВР в Шумен.

"Конкретните действия по залавянето започнаха на 17-и, когато беше получена информация за извършено престъпление - грабеж на пастир. По данни на пострадалия чертите до голяма степен отговаряха на тези на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането, на около 50 метра в близост, беше намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила", съобщи комисар Гендов.

По думите му Асен Симеонов изнася лични мотиви за деянието, най-вероятно свързани с отношенията му с майката на Наталия. Придвижвал се е с идеята да се укрива през цялото време. Сочи, че през издирвания период е бил основно по жп линията Варна – София и се е укривал през деня в слънчогледови ниви и в царевица. При задържането му Асен Симеонов не е оказал съпротива.

Момичето е в добро състояние, към момента нямаме причини да смятаме, че той физически ѝ е посегнал. Наталия е под полицейска закрила и предстои да бъде предадена на близките си. Снощи имаше възможност да се види със своя близка, така че да се успокои семейството ѝ и тя самата, обясни комисар Гендов.

Нейният похитител, който е задържан, ще бъде конвоиран към Областната дирекция на МВР в Шумен, добави той.

От 17 юли до снощи изясняваме съпричастността към извършването на общо четири престъпления – основно кражби и грабежи. Бяхме много пъти близо до него, но той е изключително ловък, добре подготвен да оцелява на подобни места, дори мога да кажа, че са негово естествено местообитание, каза още директорът на полицията в Шумен.

Снощи в късните часове, с колега от МВР - Варна, бяхме назначени в наряд — секретен пост в района на село Овчарово. Около 00:10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме веднага действия по задържането му, каза младши полицейски инспектор Йордан Кайряков от ОДМВР Шумен за задържането на Асен Василев.

При задържането мъжът е изпълнявал стриктно разпорежданията на полицията. Попитахме къде е Наталия и той заяви, че е в близост до нас. Тръгнах надолу и на около 50 метра, в близост до храстите, Наталия беше установена с две раници, добави още младши инспектор Йордан Кайряков.

11-годишната Наталия и пастрокът ѝ се издирват от началото на юли. Помощ на полицията оказаха и много доброволци. По случая бе активирана и системата BG-Alert на територията на три области, припомня БТА.