Щастлива развръзка: 11-годишната Наталия е намерена, а пастрокът ѝ - задържан

11-годишната Наталия, която беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов, е открита. Новината съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът на момичето е арестуван.

Наталия и мъжът са открити в шуменското село Овчарово след денонощно наблюдение от секретни полицейски постове. Момичето е било силно изплашено, но споделило, че е щастливо, че са я открили. По-рано тази седмица е имало информация, че 40-годишният Асен Симеонов е обрал хранителен магазин в Мадара, но това не било съобщено, за да не бъде възпрепятства работата на разследващите, пише NOVA.

Вътрешният министър написа:

"Наталия е в безопасност! Близките й я прегърнаха! Усилията на множество полицейски служители дадоха резултат! Човекът, който я отведе от дома и е задържан!

За пореден път служителите на МВР показаха своята отдаденост и професионализъм, не се умориха, не се предадоха, не загубиха вяра и надежда! За пореден път ме накарахте да се гордея, че съм ваш министър! За пореден път доказахте пред българските граждани, че могат са имат доверие във вашата мотивация и професионализъм!

Благодаря и на всички доброволци, както и на местната власт! Когато действаме като един, успехът е логичен резултат."