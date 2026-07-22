Откриха останките на самолета, чиято катастрофа преди 74 г. промени авиацията

Екип за въздушно търсене е открил останките на самолет на Pan Am, който се е разби преди 74 години във водите край Пуерто Рико, убивайки 52 души и предизвиквайки радикални реформи, включително инструктажи за безопасност преди полета за пътниците.

Фондацията за въздушно/морско наследство, в сътрудничество с други организации, включително "Expedition Unknown" на Discovery Channel, е открила останките на самолета "Clipper Endeavor" на Pan Am миналия месец на дъното на Атлантическия океан, край северното крайбрежие на Пуерто Рико, съобщи Discovery в изявление във вторник.

Откритието, направено с помощта на автономен подводен дрон, слага край на десетилетия мистерия около точното местоположение на самолета Douglas DC-4, който се е разбил в океана малко след излитането от Пуерто Рико на 11 април 1952 г., с 64 пътници и петима членове на екипажа на борда.

Въпреки че всички пътници са оцелели при първоначалния удар, само 17 души са спасени, а останалите загиват заедно със самолета, който бързо потъва - резултат, който следователите отдават отчасти на липсата на инструкции за безопасност и който е довел до промени в авиационната индустрия, съобщават от CNN.

"Всички сме изумени и във възторг от това откритие, но също така сме обзети от уважение, докато си спомняме какво се е случило на това място толкова отдавна", каза в прессъобщението Ръс Матюс, президент и съосновател на фондация "Въздушно/морско наследство".

Екипът за търсене, който включваше компанията Deep Sea Vision, използва сонар с висока резолюция, за да локализира останките на океанското дъно, приблизително на 2000 фута под повърхността, на 2 юни, се казва в изявлението. По съвпадение, изследователски кораб, оборудван с една от най-модерните сонарни системи в света, е преминала точно през ограничената зона за търсене на екипа и се е съгласил да остане на мястото си 48 часа, за да помогне в търсенето.

"Той се спусна за около 30 часа и сканира морското дъно в целевата ни зона, върна се и ето го... намерихме го", каза Джош Гейтс, водещ на предаването "Expedition Unknown" по Discovery Channel.

Самолетът е разделен на две части

Последвалото фотографско проучване окончателно идентифицира самолета, като изображенията ясно показват емблематичното крилато лого на Pan American и името на самолета все още четливо, според прессъобщението на Discovery.

Discovery Channel планира да представи откритието в епизод от предаването си "Expedition Unknown" по-късно тази година. Няма планове за извличане на останките или за тяхното нарушаване по какъвто и да е начин, каза говорител на предаването пред CNN, подчертавайки, че мястото е гробище за загиналите при инцидента.

Фондацията за въздушно/морско наследство в момента работи с правителството на Пуерто Рико за разширяване на мерките за защита на мястото на останките и се застъпва за изграждането на паметник в чест на загиналите при инцидента, според изявлението. Семействата, пряко засегнати от трагедията, също са били потърсени, както и единствените двама известни оцелели от инцидента, се казва в изявлението.

Инцидентът доведе до промени в авиацията

Самолетът, който се е насочвал към Ню Йорк, е загубил и двата десни двигателя малко след излитането, според Историческата фондация на Pan Am, принуждавайки пилота да направи принудително кацане няколко минути по-късно. Според фондация Pan Am, самолетът е бил оборудван със спасителни салове и лични спасителни средства за всички на борда. Но е последвало объркване, отчасти защото не са били предоставени инструкции за безопасност, имало е езикова бариера и не е имало координирана процедура за евакуация, се казва в изявлението на Discovery.

Самолетът е потънал за по-малко от три минути, съобщи Discovery. Въпреки че бреговата охрана и военновъздушните сили на САЩ са се намесили, за да спасят 12 пътници и петима членове на екипажа, останалите 52 души на борда са загинали. Двамата известни оцелели, които са все още живи днес, са жена, сега на 102 години, която е била 20-годишна медицинска сестра, изиграла ключова роля в отварянето на вратата на самолета, за да може пътниците да излязат, и бебе, намерено да плува на повърхността на водата, което е било реанимирано от спасители, според Гейтс.

И двамата оцелели са били много емоционални и доволни, когато са били информирани, че останките най-накрая са открити, каза Гейтс пред CNN.

В доклад за инцидента от 1952 г., Съветът по гражданска аеронавтика, предшественикът на сегашната Федерална авиационна администрация, предложи промени в разпоредбите за гражданската авиация, "за да се гарантира по-висока степен на безопасност за пътниците в самолети, летящи над водни пътища". Сред предложените решения бяха инструкции за пътниците преди полета относно местоположението и използването на спасителни жилетки, спасителни салове и аварийни изходи.

"Ако екипажът в кабината беше установил своите правомощия преди полета, както задачата му, така и посланието, което предаде, щяха да бъдат по-ефективни, когато това беше най-важно", каза пред CNN Дъг Милър от Историческата фондация на Пан Ам.

"Разкази на очевидци за трагедията показват, че пътниците са отказали да разберат. Всеки път, когато се качите на борда на самолет днес, вие сте в по-голяма безопасност поради случилото се с Clipper Endeavour и неговите пътници преди три четвърти век4, каза Гейтс в изявление на компанията.