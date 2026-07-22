Откриха останките на самолета, чиято катастрофа преди 74 г. промени авиацията

Екип за въздушно търсене е открил останките на самолет на Pan Am, който се е разби преди 74 години във водите край Пуерто Рико, убивайки 52 души и предизвиквайки радикални реформи, включително инструктажи за безопасност преди полета за пътниците.
Фондацията за въздушно/морско наследство, в сътрудничество с други организации, включително "Expedition Unknown" на Discovery Channel, е открила останките на самолета "Clipper Endeavor" на Pan Am миналия месец на дъното на Атлантическия океан, край северното крайбрежие на Пуерто Рико, съобщи Discovery в изявление във вторник.
Откритието, направено с помощта на автономен подводен дрон, слага край на десетилетия мистерия около точното местоположение на самолета Douglas DC-4, който се е разбил в океана малко след излитането от Пуерто Рико на 11 април 1952 г., с 64 пътници и петима членове на екипажа на борда.
Въпреки че всички пътници са оцелели при първоначалния удар, само 17 души са спасени, а останалите загиват заедно със самолета, който бързо потъва - резултат, който следователите отдават отчасти на липсата на инструкции за безопасност и който е довел до промени в авиационната индустрия, съобщават от CNN.
"Всички сме изумени и във възторг от това откритие, но също така сме обзети от уважение, докато си спомняме какво се е случило на това място толкова отдавна", каза в прессъобщението Ръс Матюс, президент и съосновател на фондация "Въздушно/морско наследство".
Екипът за търсене, който включваше компанията Deep Sea Vision, използва сонар с висока резолюция, за да локализира останките на океанското дъно, приблизително на 2000 фута под повърхността, на 2 юни, се казва в изявлението. По съвпадение, изследователски кораб, оборудван с една от най-модерните сонарни системи в света, е преминала точно през ограничената зона за търсене на екипа и се е съгласил да остане на мястото си 48 часа, за да помогне в търсенето.
"Той се спусна за около 30 часа и сканира морското дъно в целевата ни зона, върна се и ето го... намерихме го", каза Джош Гейтс, водещ на предаването "Expedition Unknown" по Discovery Channel.
Самолетът е разделен на две части
Последвалото фотографско проучване окончателно идентифицира самолета, като изображенията ясно показват емблематичното крилато лого на Pan American и името на самолета все още четливо, според прессъобщението на Discovery.
Discovery Channel планира да представи откритието в епизод от предаването си "Expedition Unknown" по-късно тази година. Няма планове за извличане на останките или за тяхното нарушаване по какъвто и да е начин, каза говорител на предаването пред CNN, подчертавайки, че мястото е гробище за загиналите при инцидента.
Фондацията за въздушно/морско наследство в момента работи с правителството на Пуерто Рико за разширяване на мерките за защита на мястото на останките и се застъпва за изграждането на паметник в чест на загиналите при инцидента, според изявлението. Семействата, пряко засегнати от трагедията, също са били потърсени, както и единствените двама известни оцелели от инцидента, се казва в изявлението.
Инцидентът доведе до промени в авиацията
Самолетът, който се е насочвал към Ню Йорк, е загубил и двата десни двигателя малко след излитането, според Историческата фондация на Pan Am, принуждавайки пилота да направи принудително кацане няколко минути по-късно. Според фондация Pan Am, самолетът е бил оборудван със спасителни салове и лични спасителни средства за всички на борда. Но е последвало объркване, отчасти защото не са били предоставени инструкции за безопасност, имало е езикова бариера и не е имало координирана процедура за евакуация, се казва в изявлението на Discovery.
Самолетът е потънал за по-малко от три минути, съобщи Discovery. Въпреки че бреговата охрана и военновъздушните сили на САЩ са се намесили, за да спасят 12 пътници и петима членове на екипажа, останалите 52 души на борда са загинали. Двамата известни оцелели, които са все още живи днес, са жена, сега на 102 години, която е била 20-годишна медицинска сестра, изиграла ключова роля в отварянето на вратата на самолета, за да може пътниците да излязат, и бебе, намерено да плува на повърхността на водата, което е било реанимирано от спасители, според Гейтс.
И двамата оцелели са били много емоционални и доволни, когато са били информирани, че останките най-накрая са открити, каза Гейтс пред CNN.
В доклад за инцидента от 1952 г., Съветът по гражданска аеронавтика, предшественикът на сегашната Федерална авиационна администрация, предложи промени в разпоредбите за гражданската авиация, "за да се гарантира по-висока степен на безопасност за пътниците в самолети, летящи над водни пътища". Сред предложените решения бяха инструкции за пътниците преди полета относно местоположението и използването на спасителни жилетки, спасителни салове и аварийни изходи.
"Ако екипажът в кабината беше установил своите правомощия преди полета, както задачата му, така и посланието, което предаде, щяха да бъдат по-ефективни, когато това беше най-важно", каза пред CNN Дъг Милър от Историческата фондация на Пан Ам.
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"Разкази на очевидци за трагедията показват, че пътниците са отказали да разберат. Всеки път, когато се качите на борда на самолет днес, вие сте в по-голяма безопасност поради случилото се с Clipper Endeavour и неговите пътници преди три четвърти век4, каза Гейтс в изявление на компанията.