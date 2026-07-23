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Премиерът се срещна с новоизбрания главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов

България е пример за толерантност и взаимно уважение, каза премиерът

23.07.2026 | 19:50 ч. 2
Правителствена информационна служба

Правителствена информационна служба

България е пример за толерантност, взаимно уважение и разбирателство между религиозните общности и затова активен принос има и дейността на Главното мюфтийство в страната, това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с новоизбрания главен мюфтия на мюсюлманите в България д-р Ахмед Хасанов, съобщава правителствената пресслужба.

В основата на добрите взаимоотношения се коренят здравите устои на традиционния ислям и споделените ценности между мюсюлмани и християни, които съжителстват мирно у нас, отбеляза премиерът.

Д-р Хасанов посочи, че Главното мюфтийство под негово ръководство ще запази своята роля за укрепването на тези ценности и ще продължи да насърчава младите хора към уважение и добродетели.

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Сред обсъдените теми по време на срещата бяха опазването на културно-историческите паметници, които имат огромно значение за българското общество, акредитирането на Висшия ислямски институт като стожер на образованието в ценностите на традиционния ислям, оказването на духовна подкрепа към младите хора в условия на морална криза.

 

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