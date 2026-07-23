Радев: България търси своето място в реиндустриализацията на Европа

България ще настоява за равнопоставен достъп на по-малките държави членки до средствата от бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност. Това стана ясно след среща на министър-председателя Румен Радев с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

"България работи, за да утвърди мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитието на иновативна икономика с висока добавена стойност", заяви премиерът.

По думите му страната има амбиция да допринесе за индустриалното и технологичното сближаване в Европейския съюз. Сред поставените акценти е необходимостта ресурсите от новия фонд да бъдат достъпни не само за големите европейски икономики, но и за по-малките държави членки.

Европа търси отговор на изоставането в иновациите

Европейският фонд за конкурентоспособност се очаква да бъде един от основните стълбове на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Чрез него Брюксел ще се опита да намали изоставането на Европа спрямо водещите световни конкуренти в областта на иновациите, да ограничи стратегическите зависимости и да подобри позициите на европейската икономика.

Екатерина Захариева подчерта, че ЕС трябва да създаде по-добри условия за развитие на иновативните компании, за да задържи високотехнологичните предприятия и квалифицираните специалисти в Европа.

В момента част от тях преместват дейността си към пазари, които предлагат повече възможности за финансиране и растеж, включително към Съединените щати.

Единен капиталов пазар за повече инвестиции

Като една от възможните стъпки Захариева посочи изграждането на единен капиталов пазар в Европейския съюз. Според нея той би улеснил инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и би осигурил повече средства за стартиращите компании.

По време на срещата бяха обсъдени още бъдещето на програмата "Хоризонт Европа", подготовката на следващия европейски бюджет и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на устойчиви екосистеми за наука, иновации и предприемачество.