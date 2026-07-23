ЕЦБ представи предложенията за дизайн на новите евробанкноти СНИМКИ

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Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите. За новата серия са избрани две теми - “Европейска култура: споделени културни пространства“ и “Реки и птици: устойчивост в многообразието“.

“Както ще видите, това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви Лагард при представянето на проектите.

“В Европа имаме щастието да разполагаме с богато културно наследство. Културата насърчава ценностите, приобщаването и диалога в Европа и извън нея. Тя също така сближава хората", допълни Лагард.

От всяка тема бяха представени по пет варианта за ново оформление на купюрите,

От днес до 21 септември гражданите на Европейския съюз ще могат да участват в обществено допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. ЕЦБ ще публикува доклад за резултатите от двете проучвания, след като бъде избрана окончателната концепция за дизайн.

При темата “Европейска култура: споделени културни пространства“ сред предложенията за банкнотата от 5 евро е портретът на оперната певица Мария Калас, а на обратната страна са изобразени улични артисти. За банкнотата от 10 евро е избран композиторът Лудвиг ван Бетовен, а на гърба е представен музикален фестивал с участието на детски и младежки хор.

Банкнотата от 20 евро е посветена на университетите и училищата. На лицевата ѝ страна е изобразена двукратната носителка на Нобелова награда Мария Кюри (по физика и по химия), а на обратната - сцена от учебен процес.

За банкнотата от 50 евро е предложен портрет на испанския писател Мигел де Сервантес Сааведра, автор на романа “Дон Кихот“, а на обратната страна е изобразена библиотека.

На банкнотата от 100 евро е представен Леонардо да Винчи като символ на музеите и културното наследство, а на обратната страна са изобразени възрастни и деца, разглеждащи музейна експозиция.

За банкнотата най-висока стойност - с номинал 200 евро, е предложен портрет на австрийската писателка и пацифистка Берта фон Зутнер, автор на антивоенния роман “Долу оръжията!“. Смята се, че именно тя е вдъхновила Алфред Нобел да учреди Нобеловата награда за мир, като самата тя е първата жена, удостоена с това отличие. На обратната страна е представено обществено пространство, посветено на диалога и гражданската активност.

При темата “Реки и птици: устойчивост в многообразието“ предложенията за банкнотата от 5 евро включват планински извор и скален орел, а на обратната страна е изобразена сградата на Европейския парламент.

За банкнотата от 10 евро са предложени водопад и земеродно рибарче, допълнени от изображение на сградата на Европейската комисия. На банкнотата от 20 евро са представени речна долина и колония от пчелояди, а на обратната страна - сградата на Европейската централна банка.

Предложенията за банкнотата от 50 евро включват лъкатушеща река и бял щъркел, а на гърба е изобразена сградата на Съда на Европейския съюз. За банкнотата от 100 евро са разработени мотиви с устие на река и птицата саблеклюн, допълнени от изображение на сградата на Европейския съвет.

На банкнотата от 200 евро са предложени морски пейзаж и бял рибояд, летящ над високи вълни, а на обратната страна е представена Европейската сметна палата.

Темите и свързаните с тях мотиви са подбрани по предложения на две мултидисциплинарни консултативни групи с представители от цялата еврозона, както и въз основа на анкети с участието на над 365 000 европейци.

Представените днес проекти са избрани от независимо жури след конкурс за графичен дизайн, обявен през лятото на миналата година и отворен за дизайнери от цяла Европа.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на Журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети. / БТА