Сезонът на Лъва - какво очаква всяка зодия?

Сезонът на Лъва дойде! Той започва на 23-и юли и продължава до 22-и август. Сега атмосферата напълно се променя. Излизаме повече, не се страхуваме да изпъкнем с визия, казваме точно каквото мислим, искаме да бъдем забелязани и идеите ни да бъдат чути. Време е за забавления, флиртове и ваканции. Просто сега е времето да блеснем, да заявим себе си, да променим своята визия и да не пренебрегваме своята самоценност. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Сезонът на Лъва ги кара да се върнат обратно в релси, нормалният ход на нещата да се възстанови. Овните стават ентусиазирани. За тях предстоят много флиртове и партита. Само да внимават да не обещаят повече, отколкото могат да дадат.

Телец

Всичко, което искат през горещия сезон, е, климатик и спокойствие, мир. Но периодът ги кара да излязат от зоната си на комфорт. Отново ще открият удоволствието от това да правят нови неща, особено, ако спрат да искат да контролират всеки детайл.

Близнаци

Между предястията, мезетата, съобщенията, срещите и новите запознанства, Близнаците май почти няма да се прибират вкъщи. Но сега е перфектно време за съвместна работа, колаборации, срещане на нови хора, общуване, изразяване на това, което мислят.

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