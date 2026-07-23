29-годишен отиде при 14-годишна с презервативи в джоба, но попадна в клопка

Бивш капитан от Военновъздушните сили на САЩ е изправен пред наказание от 10 години до доживотен затвор и глоба от 500 000 долара, след като съдебно жури го призна за виновен в престъпления, свързани с експлоатация на деца и педофилия. Присъдата беше произнесена на 17 юли след петдневен съдебен процес в Камдън, Ню Джърси, пише People.

31-годишният Габриел Перес от Ийстемптън, Ню Джърси, бе признат за виновен в опит за примамване и принуда на непълнолетно лице, както и в опит за прехвърляне на непристойни материали на непълнолетно лице, се посочва в прессъобщение на Службата на федералния прокурор за окръг Ню Джърси. Обвиненията произтичат от онлайн комуникация в социалните мрежи със служител под прикритие на правоприлагащите органи, който се е представял за 14-годишно момиче.

Според информацията, след като научил възрастта на лицето, той изразил намерение за среща и изпратил непристойни материали.

На 29 август 2024 г. Перес отишъл на предварително уговорено място за среща, където бил арестуван от правоохранителните органи, а в джоба му били намерени презервативи.

Федералният прокурор Робърт Фрейзър изказа признателност на агентите от Службата за специални разследвания на ВВС и благодари на Прокуратурата на окръг Бърлингтън и на Полицейското управление на Ийстемптън за съдействието при разследването.