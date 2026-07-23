Българските паспорти са по-силни от тези на Великобритания и САЩ

Паспортите могат да наподобяват съкратени мемоари, като печатите им разказват романтични истории за страст към пътешествия, свобода и принадлежност.

Но те са и символ на глобално неравенство и променяща се геополитическа съдба. Паспортите от някои места позволяват на притежателите им да пътуват в чужбина, просто като резервират полет и съберат багажа си. Други обаче изискват запазване на час в най-близкото консулство, представяне на документи за доказване на самоличност и финансови средства, след което чакане седмици за решение.

Как се сравнява статутът на вашия паспорт в световен мащаб? Как се е променила неговата сила с течение на времето?

Според класацията, публикувана от The Guardian, българският паспорт заема по-висока позиция в международната класация за мобилност от паспортите на Великобритания и САЩ. Българските граждани могат да пътуват до повече дестинации без предварително издадена виза или с облекчени процедури, което поставя страната сред държавите с най-голяма свобода на движение в света.

В класацията България попада на 11 място - по-висока категория от Обединеното кралство и Съединените щати. Предимството на българския паспорт се дължи основно на членството на страната в Европейския съюз и достъпа до Шенгенското пространство, което позволява свободно движение в голяма част от Европа и улеснява пътуванията до множество други държави чрез международни споразумения.

През последните 10 години все повече държави получиха достъп до повече дестинации и на пръв поглед изглежда, че светът се отваря

"Хората мислят, че стените се увеличават, тъй като крайната десница идва на власт на различни места по света", казва Арманд Артън, който управлява Passport Index, уебсайт, който следи изискванията за визи. "Но статистиката показва, че все повече държави подписват споразумения за безвизов режим."

Можете да прецените силата на паспорта, като преброите броя на държавите, щатите и териториите, в които притежателят му може да влезе без виза или с виза при пристигане, електронно разрешение за пътуване (ETA) или ускорена електронна виза. Това е известно като индекс на мобилност.

Силата на паспортите на малките островни държави се увеличи, тъй като те получиха безвизов статут от развиващите се страни. Артън отдава възхода на често малкото население на тези страни, което не се разглежда като заплаха за националната сигурност, и на чувството сред някои правителства за морално задължение да предлагат безвизово пътуване на хората на фронтовата линия на климатичната криза.

Китай се изкачи в класацията, като отвори и разшири двустранните споразумения със съседите си в региона. След подписването на двустранно споразумение за безвизов режим със Сингапур през февруари 2024 г., пътуванията между двете страни се увеличиха рязко.

Когато държавите подпишат споразумение за безвизов режим с Шенгенското пространство, което обхваща 29 европейски държави, рейтингът на техните паспорти може да се покачи в класацията почти за една нощ. Ето защо Грузия, Украйна и Косово са сред най-големите изкачвания в таблицата с паспорти.

Вьоса Муслиу е доцент във Свободния университет в Брюксел, която е писала за опита при пътуване с косовския паспорт, който е спечелил по-голяма мобилност. Тя говори за радостта от това да види роднините и приятелите си, които могат да пътуват.

"Това бяха хора от горната средна класа с прилични работни места, които никога не пътуваха заради цената на визата, която понякога е близо 300 паунда", споделя тя. "Хора, които искаха да видят баби и дядовци, а не да празнуват рождени дни по FaceTime."

Но безвизовото пътуване не означава автоматично, че получавате безплатен вход, добавя тя.

"Технически можете да пътувате безплатно, но все още има субективно разпитване, което се извършва на границите."

Паспорти с най-нисък ранг

Повечето паспорти са постигнали мобилност през последното десетилетие, но някои са паднали в класацията. Вануату падна с 14 позиции, когато ЕС и Обединеното кралство го премахнаха от списъка си с освободени от визи държави, позовавайки се на опасения относно схемата за инвеститорско гражданство на Вануату. САЩ паднаха с пет места до девето ниво тази година, най-вече поради прилагането на реципрочност в техните визови системи от страна на Вашингтон на затягането на визовите изисквания.

След това се нареждат страни като Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан и Сомалия, за които светът все още е предимно затворен. Всеки с афганистански паспорт може да пътува без виза само до три държави и ще трябва да кандидатства за виза в консулство, преди да пътува до 113 държави.

На притежателите на афганистански паспорт също е забранено да влизат в САЩ, където граждани на 19 държави са изправени пред пълна забрана за пътуване, а други 20 са изправени пред частични ограничения.

Наличието на слаб паспорт може да провали дори най-големите житейски постижения. Омар Артан трябваше да стане първият съдия от Сомалия, който ще ръководи Световно първенство, след като беше включен в окончателния списък на ФИФА за турнира, но му беше отказано влизане в САЩ.

Това може също да забави плановете ви. Визуалният артист Сайед Хюсеин, който е от Пакистан, получи разрешение за пребиваване в САЩ през 2019 г., но бяха необходими три опита, докато най-накрая му бъде издадена визата, за да може да пътува през 2024 г.

"Имаш възможност да отидеш някъде и те те задържат пет години, без да ти дават причината, просто ти дават жълт лист хартия и отказват визата", казва Хюсеин. "Това е 10-минутно интервю, в което не можеш да изясниш нещата си или да донесеш портфолиото си."

Колко реципрочни са мерките?

Passport Index въведе "оценка за посрещане", която отчита броя на държавите, чиито притежатели на паспорти имат право да влязат в дадена дестинация без виза или с виза при пристигане, предварително посочено време за пристигане или електронна виза. Въпреки че някои електронни визи все още изискват подаване и преглед на документи, те обикновено се считат за по-малко обременяващи от традиционните визи.

Сравняването на оценките за посрещане с оценките за мобилност на държавите рисува смесена картина. САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия притежават едни от най-силните паспорти в света, но въпреки това държат собствените си граници сравнително затворени. В другия край на спектъра са държави като Южен Судан, Нигерия, Етиопия и Демократична република Конго, чиито граждани се нуждаят от визи, за да пътуват до повечето дестинации, но чиито правителства допускат чуждестранни посетители сравнително лесно.

Ефектът от Шенген

29-те европейски държави, които принадлежат към Шенгенското споразумение (плюс четири, които прилагат същите правила), предоставят безвизов достъп на почти половината от държавите в света.

Но хората, които не могат да пътуват без виза, трябва да получат виза предварително от консулство. Това се отнася най-вече за притежателите на паспорти от Южна и Югоизточна Азия, Северна Африка, Централна Азия, Близкия изток и по-голямата част от Субсахарска Африка.

Бъдещето

Извън Шенгенското пространство мобилността на паспортите вероятно ще се увеличи чрез нови двустранни и регионални споразумения. Африка остава най-слабо интегрираният регион, като само 29% от пътуванията в рамките на континента се осъществяват без виза.

Балансът също ще се промени, тъй като все повече държави заменят традиционните визи с цифрови ETA и електронни визи, "водени от напредъка в граничната сигурност, проверката на пътуващите и дигиталното управление на имиграцията", казва Артън. Това може да означава края на хартиените визи.

Но това също означава, според Артън, че пътуващите, които преди са се радвали на безвизов достъп, все по-често ще трябва да получат електронно разрешение преди заминаване. Например, очаква се ЕС да въведе своята система за разрешаване на пътуване Etias до края на годината за посетители, които в момента пътуват без виза.