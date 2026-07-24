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Жена от Русе пострада при верижна катастрофа в Бургас

Тя е настанена за лечение в Отделението по неврохирургия на болница "Сърце и мозък" в Бургас

24.07.2026 | 11:07 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена от Русе на 35 години пострада при верижна катастрофа с четири автомобила в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в района на надлеза на улица "Индустриална" в посока бул. "Иван Вазов“.

По данни на полицията лек автомобил "Киа Соренто" с разградска регистрация, управляван от 48-годишен мъж от Разград, се е движил с несъобразена с характера и интензивността на трафика скорост, застигнал е и е блъснал отзад намаляващ скоростта си автомобил "Пежо 3008“ с русенска регистрация. Вследствие на удара "Пежо“-то се е ударило в спрял пред него автомобил "Фолксваген Туран“ с варненска регистрация, управляван от 52-годишен мъж от Бургас. От своя страна той се е блъснал в спрелия най-отпред автомобил "Киа Спортидж" със софийска регистрация, управляван от 38-годишна жена от София.

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Пострадалата е пътувала на задната дясна седалка в автомобила "Пежо“. Тя е със счупен прешлен и фрактура на десетото ляво ребро. Жената е настанена за лечение в Отделението по неврохирургия на болница „Сърце и мозък“ в Бургас, без опасност за живота. Инцидентът е станал на 23 юни по обед. 

На 8 юни три автомобила се сблъскаха на пътя Бургас - Несебър в района на кв. „Сарафово“. При произшествието четирима души бяха откарани в болница, а катастрофата предизвика километрично задръстване и затрудни движението в двете платна към областния град.

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