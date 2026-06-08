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Верижна катастрофа край кв. "Сарафово" в Бургас, четирима са в болница

Движението е затруднено и в двете платна в посока града

08.06.2026 | 13:44 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Верижно пътнотранспортно произшествие с три автомобила е станало на пътя от бургаския квартал "Сарафово" в посока Бургас, съобщи БТА. При инцидента четирима души са пострадали и са откарани в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата предизвика километрично задръстване, като движението затруднено и в двете платна в посока Бургас. На място са екипи на пътна полиция, които регулират движението. Автомобилите, участвали в инцидента, все още не са преместени от пътното платно.

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От полицията в Бургас препоръчват на водачите да карат с повишено внимание.

Разследването на обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът, продължава.

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Тагове:

верижна катастрофа Сарафово Бургас четирима болница
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