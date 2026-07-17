BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 27

Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол-Бургас

Пътният инцидент се размина само с материални щети

17.07.2026 | 09:17 ч. Обновена: 17.07.2026 | 09:17 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа тази сутрин, малко преди разклона за квартал „Крайморие“ в посока Бургас. 

Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При произшествието няма пострадали.

Свързани статии

Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване, а движението се осъществява затруднено. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.

Верижна катастрофа

На място има служители на полицията

Верижна катастрофа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

верижна катастрофа Бургас - Созопол затруднява движението
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem