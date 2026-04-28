Кандев: Камионът, аварирал в тунел "Витиня", е бил напълно технически изправен

В МВР е постъпила автотехническата експертиза

28.04.2026 | 12:21 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на камиона, блокирал движението в посока София на тунел "Витиня" след великденските празници. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента, написа във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той допълва, че този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното от прокуратурата досъдебно производство. "Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения?", пита Кандев. 

Ден след случая Кандев написа, че след следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Собственикът на фирмата, използваща тира, е член на секционна избирателна комисия от парламентарно представена партия. 

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза в ефира на Българската национална телевизия, че камионът е бил изправен и определи случилото се като "саботаж".

"Целта може да бъде компрометиране на настоящото служебно правителство или компрометиране може би на определени политически сили, които пропагандата на определени партии свързват с това правителство", предположи Дечев.

