Най-богатата жена в Русия нахока Зеленски, че атакува обикновени хора

Украински дронове за пореден път удариха складове, принадлежащи на онлайн търговеца на дребно Wildberries, потвърди съоснователката на компанията Татяна Ким, докато властите съобщиха, че отделна атака в Кировска област е убила най-малко шест души. Ким, най-богатата жена в Русия, заяви, че съоръженията на Wildberries в Санкт Петербург и околността на Ленинградска област, както и в анексирания Крим, са били засегнати през нощта. Пожари са избухнали на няколко места, въпреки че Ким каза, че "части" от складовете са били спасени.

Докато Ким каза, че никой от служителите на компанията не е пострадал, губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко написа в публикация в Telegram по-рано сутринта, че трима души са били ранени по време на атаката в неговия регион.

"Успяхме да спасим част от обектите и стоките. Бих искала да благодаря на нашите служители, нашите герои - бърза евакуация бе извършена във всички наши складове", каза Ким. "По предварителна информация няма жертви."

Компанията "Уайлдберис", срещу която ЕС тази седмица наложи санкции заради финансовия принос на банковия ѝ бизнес към бюджета на Русия, има централна роля в руската потребителска икономика, отбелязва Ройтерс. Украйна, изглежда, взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната, която продължава вече повече от четири години.

Свързани статии Голям пожар в склад в Санкт Петербург след украинска атака с дрон

Ким обвини Украйна, че атакува обикновени хора, които си вършат работата, след като при първата подобна атака по-рано този месец бяха убити осем работници.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди по-късно в петък, че въоръжените му сили са ударили както логистичните центрове на Wildberries, така и съоръжението в Кировска област, за което той твърди, че доставя авиационно и ракетно оборудване на руската армия.

"Операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военно снаряжение, продължава", написа Зеленски в публикация в X.

Преди петък пет склада на Wildberries, представляващи около 10% от логистичния капацитет на компанията, бяха атакувани от миналия уикенд, съобщи вестник "Комерсант".

Заедно с по-малките си конкуренти, Wildberries и водещият конкурент Ozon продават стоки и услуги на стойност еквивалента на 8,5% от брутния вътрешен продукт на Русия и осигуряват работа на 4 милиона души или повече от 5% от работната сила на страната.