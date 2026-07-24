Зеленски разкри повратния момент в отношенията му с Тръмп

Президентът Володимир Зеленски заяви, че повратният момент в отношенията му с президента на САЩ Доналд Тръмп е била кратката лична среща във Ватикана, проведена в базиликата "Свети Петър" в Рим през април 2025 г. по време на погребението на папа Франциск.

Според Укринформ, той е говорил за това в откъс от интервю с Лора Лумър, блогърка, близка до Тръмп, публикувано в социалната мрежа X.

"Тонът се промени напълно. Имахме първия си момент на промяна в Рим, във Ватикана. Да, не беше дълга среща, но винаги съм казвал, че това е, мисля, исторически момент. Променихме отношенията си за 15-20 минути. Така че нямаше никой около нас. Бяхме само двама и бях много щастлив да чуя президента", каза Зеленски.

Според него, това е бил добър двустранен разговор.

"И съм толкова щастлив, защото много в живота зависи от такива отношения“, добави Зеленски.

Отбелязва се, че президентът Доналд Тръмп публикува отново тази част от интервюто на страницата си в Truth Social.

Лумър обеща скоро да публикува пълното ексклузивно интервю с президента на Украйна.

На 28 февруари 2025 г. срещата между президентите на Украйна и САЩ в Белия дом беше прекъсната след възникнали спорове относно фактите за войната в Украйна и относно доверието в думите и споразуменията на Путин с него.

През април 2025 г. президентът Володимир Зеленски, първата дама Олена Зеленска и украинската делегация пристигнаха в Рим, за да присъстват на погребението на папа Франциск.

По-късно Зеленски се срещна с Тръмп в Рим.

Зеленски ще се срещне с Тръмп отново следващата седмица

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението му в Америка следващата седмица.

Това съобщиха източници на „Суспилне“ в дипломатически кръгове, според Укринформ.

„Посещението на Владимир Зеленски в САЩ е планирано за 28 юли. Като част от пътуването, президентът на Украйна ще присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм и ще се срещне директно с президента Доналд Тръмп“, се казва в съобщението.

Зеленски заяви , че нова тристранна среща на представители на Украйна, САЩ и Русия трябва да се проведе преди есента.