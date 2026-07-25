Най-честите нарушения по морето: фалшиви касови бонове и скрити обороти

Около една трета от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП), която започна на 29 юни. До момента са извършени близо 1500 проверки, при които са съставени 470 акта, съобщи в Бургас директорът на дирекция "Комуникации" в Националната агенция по приходите Анна Митова.

Най-честите нарушения са неиздаване на фискални касови бележки, издаване на фалшиви документи, наподобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на приходната агенция 14 търговски обекта са работили без функциониращо фискално устройство, в седем са издавани нефискални бележки, а десет работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица.

Като пример за установените нарушения Митова посочи извършените снощи съвместни проверки на НАП и Агенция "Митници" в търговски обекти по крайбрежната алея в Бургас, предлагащи наргилета и високоградусни алкохолни напитки. Митническите инспектори са установили две нарушения на акцизното законодателство в един обект – липса на регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове за търговия с акцизни стоки и предлагане на тютюн за наргиле без акцизен бандерол.

При същата акция инспекторите на НАП са констатирали разлики между касовата наличност и отчетените суми от фискалните устройства в два търговски обекта. В трети обект е установен служител, работещ без трудов договор, като информацията ще бъде предоставена на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за предприемане на последващи действия.

От началото на лятната контролна кампания в Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях. Констатирани са девет случая на липса на фискално устройство и седем случая на издаване на нефискални бележки. От януари досега НАП е извършила повече от 27 500 проверки в страната, при които са установени близо 11 000 нарушения, каза Митова.