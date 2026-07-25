BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 66

Холанд хвана барабана на сватбата на Донарума, гостите "гребат" (ВИДЕО)

Норвежецът отново в центъра на купона

25.07.2026 | 17:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Звездата на Манчестър Сити и Норвегия Ерлинг Холанд блесна и на сватбата на своя съотборник в Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.

Вратарят и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха във Фазано, Пулия.

Холанд отново се прояви в типичния си ексцентричен стил и накара гостите на събитието да направят прословутото викингско гребане.

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Sky Italia и в социалните мрежи, показва как норвежецът задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират станалия толкова популярен рефрен от изминалия Мондиал 2026.

Викингското гребане беше започнато от норвежки фенове по време на Световното първенство, а отборът се присъединяваше към публиката си след края на мачовете. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ерлинг Холанд Донарума
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem