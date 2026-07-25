Холанд хвана барабана на сватбата на Донарума, гостите "гребат" (ВИДЕО)

Звездата на Манчестър Сити и Норвегия Ерлинг Холанд блесна и на сватбата на своя съотборник в Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.

Вратарят и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха във Фазано, Пулия.

Холанд отново се прояви в типичния си ексцентричен стил и накара гостите на събитието да направят прословутото викингско гребане.

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Sky Italia и в социалните мрежи, показва как норвежецът задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират станалия толкова популярен рефрен от изминалия Мондиал 2026.

Викингското гребане беше започнато от норвежки фенове по време на Световното първенство, а отборът се присъединяваше към публиката си след края на мачовете.

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026