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Шофьор се “похвали”, карал с над 220 км/ч по АМ "Тракия"

В социалните мрежи реагираха, че това е опасно

26.07.2026 | 09:53 ч. 19
Pixabay

Pixabay

Шофьор на лек автомобил се е “похвалил” в социалните мрежи, че е карал с над 220 км/ч по автомагистрала "Тракия”, съобщава “Фокус”.

Предполага се, че кадрите са заснети тази сутрин и предизвикаха множество реакции заради опасното поведение на пътя.

Максимално разрешената скорост по АМ "Тракия" е 140 км/ч, но данните от проверките на "Пътна полиция" показват, че нарушенията, свързани с превишена скорост, остават често срещани.

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През летния сезон те се увеличават още повече заради засиления трафик към Черноморието.

Именно през този период натовареното движение, честите изпреварвания и високите скорости значително повишават вероятността от тежки пътни инциденти.

По данни на КАТ автомагистрала "Тракия" е сред пътищата с най-голям брой тежки катастрофи, а несъобразената и превишената скорост продължават да бъдат сред основните причини за фатални произшествия по магистралите в страната.

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Тагове:

шофьор висока скорост Тракия 220 км/ч
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