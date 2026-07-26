Шофьор се “похвали”, карал с над 220 км/ч по АМ "Тракия"

Шофьор на лек автомобил се е “похвалил” в социалните мрежи, че е карал с над 220 км/ч по автомагистрала "Тракия”, съобщава “Фокус”.

Предполага се, че кадрите са заснети тази сутрин и предизвикаха множество реакции заради опасното поведение на пътя.

Максимално разрешената скорост по АМ "Тракия" е 140 км/ч, но данните от проверките на "Пътна полиция" показват, че нарушенията, свързани с превишена скорост, остават често срещани.

През летния сезон те се увеличават още повече заради засиления трафик към Черноморието.

Именно през този период натовареното движение, честите изпреварвания и високите скорости значително повишават вероятността от тежки пътни инциденти.

По данни на КАТ автомагистрала "Тракия" е сред пътищата с най-голям брой тежки катастрофи, а несъобразената и превишената скорост продължават да бъдат сред основните причини за фатални произшествия по магистралите в страната.