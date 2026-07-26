9300 случая варицела, огнището обхваща лагерите в Газа

Варицелата се разпространява бързо в лагерите за разселени лица в Газа, като за едва две седмици са регистрирани около 9300 случая в над 130 здравни заведения, а лекарите предупреждават, че реалният мащаб на епидемията почти сигурно надхвърля официалните данни.

Здравната група на ООН отдава този скок на изключителното пренаселване в местата за настаняване на разселени лица, високите летни температури и затруднения достъп до чиста вода.

Повече от половината регистрирани случаи са съсредоточени в област Хан Юнис. През същата седмица здравните екипи са отчели над 18 000 нови случая на инфекциозни кожни заболявания в ивицата Газа, включително краста, въшки и импетиго.

За семействата, живеещи в палатки с площ от едва няколко квадратни метра, медицинският съвет за изолиране на болните деца е напълно неизпълним.

"Казаха, че трябва да бъде отделен, със собствен матрак, собствени дрехи и принадлежности за миене, но къде? Живеем в палатка и буквално няма място“, споделя Хамада Абу Гали, разселено лице в Нусейрат, чиято дъщеря първоначално е била с погрешна диагноза, преди дерматолог да потвърди, че има варицела.

Инфекцията вече се е била предала и на един от братята ѝ. "Преди войната имахме къща и стаи, но днес всички сме в една палатка“, каза Абу Гали пред Euronews.

Кризата с ваксините

По данни на ООН, около 1,7 милиона души понастоящем живеят в над 1600 места за настаняване на разселени лица в ивицата Газа, на фона на остър недостиг на питейна вода, хигиенни материали и санитарни услуги.

Д-р Шариф Матар, педиатър-консултант в детската болница "Ал-Рантиси“, заяви, че публикуваната статистика вероятно значително подценява реалния брой на случаите.

По думите му, повечето деца с варицела биват преглеждани в палатки или центрове за първична медицинска помощ и изобщо не стигат до болница, което означава, че значителна част от случаите не фигурират в данните.

Варицелата се причинява от вируса варицела-зостер и се разпространява чрез капчици от дихателните пътища, пряк контакт с мехурчетата по кожата или допир със замърсени повърхности, все условия, които е невъзможно да бъдат контролирани в лагерите за разселени лица.

Медицинска сестра, работеща в здравен център, сподели, че в лечебното заведение ежедневно се наблюдава ръст на броя на децата с кожни заболявания.

Повечето от тях постъпват за преглед едва след като обривът вече се е разпространил по цялото им тяло.

Лечението се ограничава предимно до облекчаване на сърбежа и намаляване на риска от вторични бактериални инфекции, като дори основните консумативи за това не достигат.