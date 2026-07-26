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"Продължаваме промяната": И от Москва не харесват бюджета на Радев

В петицията срещу бюджета са се подписали и в родни град на премиера

26.07.2026 | 12:15 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

За два дни петицията, с която "Продължаваме промянат" призовава Илияна Йотова да наложи вето на държавния бюджет 2026, събра над 26 000 подписа.

В подкрепа на искането на "Продължаваме Промяната“ за президентско вето са се подписали български граждани от над 440 градове, села и паланки, сред които родният град на Румен Радев - Димитровград, както и село Славяново, където сегашният премиер е прекарвал детството си.

Срещу бюджета, приет с гласовете на "Прогресивна България“, са се подписали и много българи, живеещи извън страната. Петицията е подкрепена на 4 континента, от над 160 населени места в чужбина, сред които Москва, Брюксел, Рим, Вашингтон, Бризбън, Окланд, Дубай, Кабул и много други.

В петък след като Бюджет 2026 беше окончателно гласуван и приет, лидерът на ПП Асен Василев се ядоса на управляващите и ги обвини, че това е бюджет, който е "погром над гражданите и подарък за олигархията".
 

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Продължаваме промяната петиция бюджет 2026 вето Йотова Румен Радев
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