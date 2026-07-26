Работник загина на стадион “Камп Ноу”

54-годишен работник е починал по време на реконструкцията на стадион “Камп Ноу” в Барселона. Инцидентът е станал в петък, съобщава каталунската регионална полиция, цитира ВВС.

На мястото на трагедията веднага за извикани екипи на спешната помощ, но лекарите не успяха да спасят работника.

В момента на стадиона тече преустройство, за да се увеличи капацитетът до 105 хиляди седящи места.

По случая се води разследване.

“ФК Барселона“ изразява дълбоко съжаление за смъртта на работника, загинал вчера при трудова злополука по време на ремонтните дейности на стадион “Спотифай Камп Ноу“, се казва в официалното изявление на спортния клуб.

Клубът изказва най-дълбоки съболезнования и своята искрена подкрепа към семейството, приятелите и колегите му.

Президентът на клуба Жоан Лапорта желае лично да поднесе съболезнованията си на семейството и заявява готовност да съдейства с всичко необходимо от името на целия клуб.

Строителните дейности на стадиона започнаха през юни 2023 г., а завършването им се очаква в началото на 2028 г.