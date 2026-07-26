Гюров не отговори категорично дали ще се кандидатира за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров даде интервю за БНР, в което заяви, че предстоящите президенти избори са важни, защото са първа стъпка за това как ще се развива страната ни през следващите години.

“Затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно и когато има какво да кажа, ще го кажа”, коментира Гюров слуховете, че той ще бъде един от кандидатите.

Той добави, че среща "очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара".

Наследството на предходната власт

Гюров коментира обвиненията от управляващите към "наследството" от служебното правителство, чийто министър-председател беше той.

"Най-големите нападки към служебното правителство в последствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който направи нещата, срещу които говореше. Тази тема за наследството винаги е интересна, защото всяко правителство се оправдава с това какво е наследило. Нямам притеснения от каквито и да било обвинения. В предизборната кампания не се чуха обвинения към нас, сега звучат като оправдания някои подхвърляния”, каза още бившият премиер.

Според него “най-голямата философия на Бюджет 2026 е липсата на такава”.

"Българските граждани не протестираха срещу бюджета на правителство "Желязков" и не избраха ново управление с пълно мнозинство, за да получат още от същото".

Гюров съобщи, че служебното правителство е имало готовност да предложи бюджет с

3% дефицит, ако след изборите се е стигнало до забавяне за съставяне на редовен кабинет.

Страната ни изпраща разнопосочни сигнали във външната политика, изтъкна той и определи това като обида към гражданите.

"Ако не правим нищо, светът ще продължи напред, а ние ще останем там, където сме. Това е много рисково”, каза още Гюров.