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16-годишна е с опасност за живота след смъртоносната катастрофа на АМ "Марица"

Шестима са в болница след инцидента с три жертви

27.07.2026 | 09:22 ч. Обновена: 27.07.2026 | 09:22 ч. 2
16-годишна е с опасност за живота след смъртоносната катастрофа на АМ "Марица"

16-годишно момиче е в най-тежко стъстояние и е с опасност за живота след смъртоносната катастрофа на магистрала "Марица", при която загинаха трима души. Тя ще бъде преместена в Пловдив, а общо шестима души са настанени в болница.

Инцидентът стана малко след 20:00 часа снощи в района на село Поляново - в участъка между Хасково и Харманли, в посока Турция. Катастрофирали са два автомобила, които са се движили един след друг. В двете коли са пътували общо девет души.

По предварителни данни всички загинали и пострадали живеят в Западна Европа и са пътували към Турция за лятната си ваканция. 

Двете коли са се ударили и са се преобърнали. 

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Сред пострадалите има и три деца. Всички пътуващи са турски граждани, а автомобилите са с турска регистрация.

Причините за тежката катастрофа се изясняват. 

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