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21-годишен с крадена кола и без книжка катастрофира

Той е намерен в безсъзнание, борят се за живота му

26.07.2026 | 13:20 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Младеж на 21 години от берковското село Замфирово е катастрофирал с крадена кола край Монтана, съобщава ОД-МВР. Пострадалият е и без книжка, съобщава БТА.

Краденият автомобил е от село Долно Белотинци, община Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 9 часа, а на място е пристигнал екип на полицията. 

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В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобил “Рено Канго", а в него в безсъзнание лежал 21-годишния младеж.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс. 

Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети. 

 

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