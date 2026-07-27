След насилие над деца в столична ясла, уволняват възпитателката

Сигнал за насилие над деца в столична ясла. За случая съобщават родители, а последвалата проверка на институциите установила данни за грубо отношение към децата.

Видеокамерите са запечатели проявите.

Възпитателката, която е проявила агресия към дете, ще бъде дисциплинарно уволнена.

"На кадрите се вижда как преподавателката дърпа ухото на детето, бута го със стола. Нито една детска градина не може да има подобно поведение. Потресен съм от това, което разбрахме. Надявам се в кратки срокове компетентните органи да взета отношение", каза кметът на Район "Изгрев" Делян Георгиев.

"Майката се обади лично на мен и ми каза, че детето е със зачервено ухо. На следващия ден ми пусна по Viber, че детето вече е отишло при съдебен лекар и има медицинска експертиза, в която се установява, че ухото е издърпано от човек", коментира директорът на ясла "Проф. д-р Иван Митев" Елена Атанасова.

"Тя е инструктор по йога. Децата я обичат", разказа пред Bulgaria ON AIR психологът в яслата Ирена Василева относно възпитателката.