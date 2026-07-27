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Службите за сигурност пред Радев: Няма пряка заплаха за България

Предприети са мерки за засилена охрана на летище “Безмер“

27.07.2026 | 12:44 ч. Обновена: 27.07.2026 | 12:44 ч. 31
Правителствена информационна служба

Правителствена информационна служба

В Министерски съвет се проведе среща между представителите на властта и представители на службите за сигурност.

Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства бяха основна тема.  

В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция “Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, зам.-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев,  заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно  изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба “Военна полиция“ полковник Християн Христов.

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Няма пряка заплаха за сигурността на България, категорични са представителите на службите. Те добавиха, че отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. 

Предприети са мерки за засилена охрана на летище “Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.

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Тагове:

служби за сигурност Министерски съвет правителство Румем Радев Безмер американски самолети
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