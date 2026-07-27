Столичната община обяви конкурс за главен архитект

Конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” обяви Столична община. Конкурсът е обявен със заповед на столичния кмет Васил Терзиев и ще се проведе чрез открита процедура, основана на професионалните качества на кандидатите и нормативно определените изисквания за длъжността.

Подборът на кандидатите ще премине през два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, както и интервю с кандидатите, допуснати до втория етап.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър“ по специалност “Архитектура“, най-малко пет години професионален опит или придобит II младши ранг, както и пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.

Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столичната община на ул. “Московска“ №33 или по електронен път чрез електронните административни услуги, уточниха от общината.

През ноември 2025 година Терзиев поиска оставката на арх. Богдана Панайотова. Тогава кметът каза, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

Столицата остана без главен архитект през януари 2026 година след оставката на Панайотова. Това наложи избор на временно изпълняващ длъжността. След това арх. Боян Недев пое временно функциите на главен архитект на Столичната община за срок от шест месеца.

В началото на юли т.г., след изтичането на този срок, със заповед на кмета Васил Терзиев арх. Татяна Герганова пое временно изпълнението на функциите на главен архитект на Столичната община. / БТА