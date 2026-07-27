Lidl поставя нови стандарти в рекламата за деца с международно партньорство с PAW Patrol®

Lidl стартира международна кампания в България и още 29 европейски страни, поставяйки нов стандарт за отговорен маркетинг към децата. За първи път в индустрията популярният детски бранд PAW Patrol® („Пес Патрул“) ще се ползва от търговска верига ексклузивно за нейни собствени марки. Всички брандирани продукти отговарят на хранителните критерии на Световната здравна организация (СЗО) и на изискванията на Lidl за чист състав – без изкуствени добавки, оцветители и ароматизанти.

Инициативата стартира съвместно с филмовата премиера на Paramount Pictures – „Пес Патрул: Дино Филмът“ (PAW Patrol: The Dino Movie™). В рамките на кампанията са включени различни видове пица, йогурт за пиене, паста и др. Наред с тях, визията на любимите герои се използва и за някои пресни плодове и зеленчуци.

Маркетингът на храни, насочен към деца, като важен проблем на общественото здраве

Близо 30 процента от децата в Европа са с наднормено тегло или затлъстяване. Децата са изложени средно на 2,4 реклами на нездравословни храни на час, като в праймтайма техният брой нараства до 3,1, но те не са способни да осмислят критично рекламните послания. Въпреки това лицензионният маркетинг често се използва за продукти, които не отговарят на хранителните критерии на СЗО. Lidl съзнателно преобръща този механизъм.

Основа на сътрудничеството на компанията с Paramount и PAW Patrol® е моделът на СЗО за европейския регион, който предоставя конкретни насоки за подходящи за деца хранителни стойности на продуктите. Lidl допълва този модел със собствено разработени вътрешни критерии относно употребата на добавки, ароматизанти и оцветители, които гарантират още по-строго ниво на качество. Брандирането с „Пес патрул“ (PAW Patrol®) е разрешено само за продукти, които отговарят и на двата набора от критерии.

„Разбираме нашата важна роля в ежедневието на семействата и предизвикателствата пред родителите. С кампанията PAW Patrol® използваме забавни и игрови начини да вдъхновим децата да се хранят по-здравословно, предлагайки продукти, на които родителите могат да се доверят. Следваме ясен принцип: нашите собствени марки за деца стигат до рафтовете само ако покриват строгите критерии на СЗО и нашите допълнителни изисквания за чист състав. Така правим здравословното хранене лесно“, каза Щефан Хенсел, старши вицепрезидент „Качество и устойчивост“ в Lidl Stiftung & Co. KG.

„Използваме привлекателността на един от най-популярните детски брандове в света, за да помогнем на децата и родителите заедно да правят по-осъзнат избор. По този начин пазаруването се превръща в споделена забавна мисия за малки и големи“, споделя Масимо Тортора, ръководител „Търговия и промоции“ в Lidl Stiftung & Co. KG.

От юли 2026 г. за Lidl влиза в сила следното задължително правило: продуктите от собствени марки с дизайн на опаковката, насочен към деца, ще бъдат включвани в асортимента и продавани само ако отговарят както на критериите на СЗО за хранителна стойност, така и на допълнителните критерии на Lidl. Изключения се допускат само за ясно определени сезонни поводи (Коледа, Великден, Хелоуин). Тази регулация надгражда вече съществуващо стратегическо решение на компанията: от 2023 г. насам Lidl не реализира никаква реклама, насочена към деца, за продукти от собствените си марки, които не отговарят на хранителните критерии на СЗО.

Партньорството с PAW Patrol® е важна стъпка от международната стратегия на Lidl за насърчаване на осъзнато и устойчиво хранене, базирана върху научно обоснования модел на Планетарната здравословна диета.

Повече информация за кампанията е налична тук.