В Приморско ще проверяват сигнал за мъртви делфини, искат и аутопсия

Община Приморско е изпратила водолазен екип, който проверява сигнал за мъртви делфини – бебета в акваторията на залива. Това стана ясно в понеделник, след като новина за мъртви малки делфини в морето разбуни духовете.

Вчера Dnes.bg пусна клип на носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова, в който са заснети мъртви делфини в радиус от около 30 м, на дълбочина 17 м.

„Това е място, на което с водолазите се гмуркаме често. Само седмица преди случая там имаше изключително много рибарски мрежи. Всяка година има такива, но този път бяха премахнати по-късно. Все още има останали поплавъци и въжета”, разказа Рашкова.

„Изпратили сме наши водолази, но към момента те не намират мъртви бозайници. Ако изобщо се намерят мъртви делфини, ние ще настояваме да се извърши аутопсия и да се докаже каква е причината за смъртта им“, заяви Иван Гайков, кмет на Община Приморско, пред "Труд".

Според рибари, които са обичайните заподозрени при намирането на мъртви делфини, морето редовно изхвърля безжизнени бозайници.

Спасители на бургаския плаж споделиха, че преди седмица на ивицата им също е бил изхвърлен мъртъв делфин от морето.