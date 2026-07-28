Вашите сигнали: Опасност в метрото, кърлежи и пързалка с кален завършек

В официалните технически изисквания и норми за железопътния и градския релсов транспорт в България са заложени основни параметри, но въпреки това наш потребител ни писа в платформата на Helpbook.info със следните опасения и въпроси:

"Има прекалено голямо отстояние между новите мотриси и пероните по метростанциите. Конкретно на метростанция "Жолио Кюри", в посока Центъра, в пролуката може да пропадне едър възрастен човек ако не внимава или залитне примерно. По другите станции също е голямо отстоянието. Изглежда опасно за възрастни и най-вече за деца. Моля да отговорите спазен ли е стандартът. Какво е допустимото разстояние между вагоните и перона и за всички метростанции ли е спазено това разстояние с новите мотриси?“ (Целият сигнал тук)

От Бургас ни писаха за изключително неприятното преживяване, на което се подлага всеки озовал се в асансьора на пасарелката на кръговото до „Мираж“. Изглежда, че мястото никога не е почиствано и предизвиква отвращение с вида си на висящи паяжини, омазани огледала, отлюпена боя и препълнени кошове. (Целият сигнал тук)

В същия град са изградени няколко иновативни пързалки, които за съжаление свършват в кални трапове, а според изпратените снимки е видно, че вече е имало престрашили се. (Целият сигнал тук)

Майка от район „Изгрев“ ни се оплака, че за пореден път дъщеря ѝ се прибира след игра на детската площадка със забити кърлежи по тялото.

„Моля, да бъдат предприети мерки за косене и пръскане срещу кърлежи, както по тревата, така и по дърветата!". (Целият сигнал тук)

Останалите сигнали могат да бъдат разгледани в платформата Helpbook.info, чрез която гражданите могат да подават сигнали до отговорните институции и да получават информация за предприетите действия.