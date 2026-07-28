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Горанов: Това е фискална вакханалия, Йотова да наложи вето

По-скоро ГЕРБ няма да издигне партийна кандидатура за президент

28.07.2026 | 16:52 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Народният представител от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов коментира пред журналисти в парламента, че Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в “Държавен вестник“.

Той добави, че разговарят за събиране на необходимия брой подписи – 48, с представители на парламентарните групи, които не са подкрепили план-сметката на кабинета “Радев”. 

“Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази “фискална вакханалия“, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му”, каза Горанов.

Без собствен кандидат за президент?

По темата за кандидат за президент народният представител обясни, че ГЕРБ по-скоро няма да издигнат партийна кандидатура, но смятат, че ще е грешка, ако не е обща дясна номинация. 

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“Опитът на част от парламентарно представените партии да предрешат въпроса с номинация, която да е обща, според мен е грешка, подчерта депутатът. По думите на Горанов ще се търси подходящ човек, държавник. 

“Ако някоя от партиите настоява за определена партийно оцветена кандидатура, вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка”, каза още Горанов и добави, че в лично качество би гласувал за Даниел Вълчев, ако се яви като кандидат за президент.

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Тагове:

ГЕРБ-СДС Владислав Горанов вето Йотова бюджет президент
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