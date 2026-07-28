Зловеща находка: Откриха останките на пет бебета в апартамент

Съпруг се натъкна на зловеща находка в собствения си апартамент в югоизточната част на Франция. Той откри останките на пет мъртви бебета, след като 32-годишната му съпруга родила здраво дете.

Прокуратурата съобщи, че е образувала разследване за убийство на малолетни.

По данни на разследващите партньорът на жената е направил откритието. Той бил обезпокоен, след като за пореден път разбрал твърде късно, че неговата спътница е бременна. На 26 юли тя родила у дома, преди да бъде откарана в болница.

След раждането мъжът започнал да претърсва жилището и открил „това, което изглеждало като човешки останки“. Той незабавно уведомил болницата в Оранж, откъдето е сигнализирана прокуратурата.

Полицията извърши обиск в апартамента на двойката в центъра на град Оранж, предаде АФП.

Съдебен лекар е установил, че откритите кости и разложени останки вероятно принадлежат на пет новородени, съобщиха от прокуратурата. Предстои извършването на аутопсия, а останките ще бъдат подложени на лабораторни изследвания.

Майката, която все още е хоспитализирана след раждането на здравото бебе, засега не е разпитвана.

Семейството има и две деца на осем и девет години. Те живеят на втория етаж в стара жилищна сграда, недалеч от античния театър в Оранж.

Съседът Филип Констан разказа пред АФП, че около 23:00 ч. бил събуден от полицаи, които търсели апартамента на семейството и държали снимка на майката.

Друг съсед, Флоран Жан, описа семейството като „много приятни хора“, които живеят в сградата от около две години. По думите му двамата имат две деца, които посещават местното начално училище.

„Тя взимаше децата от училище на обяд, за да обядват вкъщи, а той ходеше на работа сутрин и се прибираше вечер. Напълно обикновени хора“, каза той.

Случаите на многократни убийства на новородени не са рядкост във Франция. Те често са свързани с психично разстройство на майката или с отричане на бременността, останала незабелязана от близките ѝ.

Най-тежкият подобен случай във Франция е този на Доминик Котре - бивша санитарка, осъдена през 2015 г. на девет години затвор за убийството на осем новородени. Телата им бяха открити през 2010 г., заровени в двора на родителите ѝ и в гаража на семейния дом.