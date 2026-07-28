Вашингтон не се е отказал от участието си в уреждането на украинския конфликт, просто вниманието му се е пренасочило към по-приоритетни проблеми, заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Американците не са се оттеглили от украинския въпрос, просто за тях са се появили много по-приоритетни проблеми, които трябва да бъдат решени", отбеляза Песков.

По думите му, работните контакти между Русия и Съединените щати по Украйна продължават.

Коментирайки твърденията, че САЩ са охладили позицията си по украинския въпрос, Песков заяви:

"Контактите продължават и продължават да се поддържат редовно".

В началото на годината САЩ развързаха въоръжена агресия срещу Иран. Успешното противодействие от страна на Техеран не позволи на Вашингтон да постигне първоначално поставените цели, като освен това усложни положението на неговите партньори в Персийския залив и провокира световно покачване на цените на горивото поради блокирането на Ормузкия пролив.