Абдул, който атакува берлинския Прайд, се клел на "Ислямска държава"

Мъжът, обвинен за смъртоносното нападение край шествието на Прайд в Берлин през уикенда, се е заклел във вярност на терористичната групировка „Ислямска държава“ във видеозапис, съобщи германският вестник „Билд“.

Според изданието видеото е открито в телефона на 21-годишния Абдул Рахман Балуут и е било записано в събота (25 юли)– в деня на нападението. Информацията се позовава на неназовани източници от службите за сигурност.

Кървавата нощ в Берлин

Традиционният берлински Прайд (Christopher Street Day - CSD), който всяка година събира стотици хиляди участници в подкрепа на правата на ЛГБТ общността и свободното общество, бе прекъснат от брутален терористичен акт вечерта на 25 юли 2026 г.

Около 22:00 ч. местно време белият микробус, управляван от нападателя Абдул Рахман Балуут, се врязва с висока скорост в пешеходна зона по алеята "Ахорнщайг" в парка "Тиргартен" - в непосредствена близост до маршрута на парада.

Превозното средство преминава през струпаните хора и се блъска в дърво. Непосредствено след катастрофата шофьорът излиза от микробуса, въоръжен с мачете, и започва умишлено да напада минувачи и присъстващи на събитието, след което избягва пеша от местопрестъплението.

Около 22:15 ч. организаторите и полицията незабавно прекратиха прайда и финалния концерт край Бранденбургската врата, а района около Райхстага и "Тиргартен" е блокиран от тежковъоръжени полицейски сили.

При нападението загива 65-годишна жена от Полша, която е починала на място въпреки бързата намеса на медицинските екипи.

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Общо 29 души получават наранявания - част от тях от сблъсъка с превозното средство, а други от нанесените прободни и порезни рани с хладното оръжие. Няколко от ранените са приети в болница в тежко състояние.

Кой е Абдул Рахман Балуут?

Главният заподозрян и извършител е идентифициран от федералните власти като 21-годишния Абдул Рахман Балуут. Той е роден в Германия и притежава германско и ливанско гражданство. Известен е на полицията и службите за сигурност като симпатизант на "Ислямска държава" с множество предишни криминални прояви и изразена ислямистка radicalisation.

Разследващите разкриха, че само два месеца преди атаката, през май, Балуут е бил осъден от детско-юношески съд за планиране на нападение, но му е била постановена условна присъда. На 3 юли 2026 г. в дома му е извършен обиск по съмнение за нарушение на Закона за оръжията, но тогава е открит единствено детски пистолет-играчка и производството е прекратено.

След извършване на атаката Балуут избягва, което задейства голяма спецакция. След масово издирване с публично разпространение на негова снимка, полицията открива местоположението му на следващия ден. При опита за ареста му заподозреният оказва съпротива и проявява агресия, поради което е застрелян от спецчастите на място.

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринд квалифицира случая като "ислямистки терористичен акт" и подчерта, че всички доказателства сочат към радикално-религиозен мотив.

Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че това е "директен удар срещу свободното, отворено и толерантно общество на града".