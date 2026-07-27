ПП внася при президента петиция с искане за вето върху Бюджет 2026

Във вторник следобед лидерът на “Продължаваме Промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г.

От партията още в петък след гласуването на бюджета дадоха заявка, че план-сметката за настоящата година трябва да бъде върната за ново разглеждане в Народно събрание. От ПП изказват притеснението си, че новият бюджет крие сериозни рискове за икономическата стабилност, както и за социалния стандарт в България.

Според Василев и Денков, приетият от парламента бюджет пренебрегва реалните икономически реалности, подкопава инвестиционната среда и ощетява ключови сектори. От партията се надяват президентската институция да упражни конституционното си право, за да даде възможност на народните представители да преразгледат спорните текстове.

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Приемането на макрорамката на държавния бюджет премина през ожесточени парламентарни дебати. Очаквано от ПГ на “Продължаваме Промяната“ не подкрепиха закона за бюджета при двете му гласувания. Сред основните възражения на ПП бяха заложеният размер на дефицита и държавния дълг, липсата на достатъчно гаранции за растеж на доходите спрямо инфлацията, както и пренасочването на публични средства без достатъчно ясни критерии за ефективност.

Непосредствено след окончателното приемане на Бюджет 2026 на второ четене, от ПП стартираха национална подписка с цел да се мобилизира обществено съгласие срещу финансовия документ и да се даде легитимност на искането за президентско вето.

Според Конституцията държавният глава има 14-дневен срок след получаването на приетия от парламента закон, за да го обнародва в “Държавен вестник“ или да го върне с мотивирано обръщение за ново обсъждане.

С връчването на петицията си от ПП поставят решението за съдбата на Бюджет 2026 в ръцете на президента. / БГНЕС